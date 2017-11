Suona l’allarme clima. Si chiama AR5

Gli scienziati di tutto il mondo stanno per ribadire ufficialmente davanti all'Onu che ormai il 95% dell'intera comunità scientifica è convinta che la causa dei cambiamenti climatici siano le attività umane. È stato l'uomo a cambiare il clima. È una delle affermazioni centrali del quinto Assessment Report, conosciuto come AR5, il documento più completo dell'Ipcc, corpo scientifico intergovernativo Onu sul clima vincitore del premio Nobel nel 2007. A questo nuovo rapporto, che sarà pubblicato in diversi stage durante l'anno prossimo, hanno contribuito più di 800 esperti di 85 Paesi. Secondo i quali diventa da "molto probabile" a "estremamente probabile" il fatto che sia colpa delle attività umane - principalmente combustibili fossili e deforestazione - l'aumento delle temperature globali dal 1951 al 2010, oltre agli altri effetti sui sistemi climatici, l'acidificazione degli oceani, l'aumento dei livelli delle acque, l'intensificazione degli eventi meteorologici estremi. Ecco alcuni fatti tratti dalle anticipazioni di stampa del quinto Assessment Report dell'Ipcc e dal concomitante rilancio, da parte di altre organizzazioni, di studi e rapporti sul tema degli effetti dei cambiamenti climatici. - Attività umane responsabili dei cambiamenti climatici ormai secondo il 95% degli scienziati [Fifth Assessment Report Ipcc] - Che i cambiamenti climatici siano colpa delle attività umane diventa da "molto probabile" a "estremamente probabile" [Fifth Assessment Report Ipcc] - Rischio +4,8 gradi Celsius in questo secolo. Temperature globali dal 1951 al 2010 in aumento a causa di combustibili fossili e deforestazione [Fifth Assessment Report Ipcc] - Livello dei mari salito di 19 centimetri nel ventesimo secolo. Potrebbe aumentare di ulteriori 26-81 centimetri entro la fine di questo, minacciando molte città [Fifth Assessment Report Ipcc] - L'evidenza scientifica dei cambiamenti climatici s'è rafforzata anno dopo anno, lasciando pochi dubbi sulla serietà delle conseguenze [Rajendra Pachauri, panel chairman Ipcc] - Il mondo sta andando verso un attacco di cuore [Halldor Thorgeirsson, direttore Unfccc] -Un consesso di grandi personalità, studiosi e ex presidenti, ha lanciato un appello "per la giustizia climatica" agli attuali leader politici affinché ascoltino gli scienziati [Mary Robinson Foundation + World Resources Institute] - Il riscaldamento globale peggiorerà carestie e fame nel mondo: andiamo verso un mondo caldo e affamato [Oxfam] - Saranno i bambini a soffrire molto di più le conseguenze dei cambiamenti climatici [Unicef] - Varrebbe la pena combattere i cambiamenti climatici anche solo per la diminuzione delle emissioni inquinanti grazie a cui si eviterebbero 3 milioni di morti premature all'anno [Jason West, University of North Carolina Chapel Hill - Nature Climate Change] - Il mare dell'Antartide sta espandendosi, e l'80% di questa espansione è causata dal riscaldamento globale,il 20% dal cambiamento delle correnti [Jinlun Zhang, University of Washington] - Alcune piante alpine potrebbero salvarsi nascondendosi in nicchie chiamate "micro-rifugi" [Miska Luoto, University of Helsinki, Finlandia]