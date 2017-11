IPCC, capitolo III ? Vertice a Bangkok

Bisogna essere tempestivi. Questo, ancora una volta, sembra essere il messaggio degli oltre 2000 esperti dell'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), che hanno esposto l'ultimo capitolo del rapporto sul clima globale durante il vertice che si è tenuto nella sede ONU di Bangkok, e che si è concluso venerdì 4 maggio. Secondo gli studiosi, se si vogliono evitare gli effetti catastrofici già previsti nei vertici di Parigi e Bruxelles, la temperatura della Terra non dovrà superare i 2-2.4 gradi centigradi rispetto al secolo scorso; per farlo, è necessario ridurre la concentrazione di CO2 in atmosfera, in modo drastico, entro i prossimi 20-30 anni. Si è deciso che il limite massimo di anidride carbonica nell'aria dovrà essere compreso tra le 445 e le 550 parti per milione (la concentrazione attuale è di 385 ppm, in crescita), obiettivo da raggiungere, se possibile, entro il 2015. Dopo questa data, gli scienziati auspicano una riduzione graduale della CO2 fino a un 50-85% in meno rispetto ai livelli del 2000. Come? Attraverso l'impiego e lo sviluppo delle nuove tecnologie e di politiche volte al risparmio e all?efficienza energetica. Cosa che costerebbe meno dello 0.12% del PIL mondiale. E che, secondo l'IPCC, potrebbe addirittura portare notevoli benefici a livello economico. E mentre l'Europa si è dimostrata più che disposta a collaborare, non sono mancati i dissensi, soprattutto da parte di Cina e Stati Uniti, che hanno tentato di mettere in discussione la validità scientifica del documento. La prima, rivendicando il diritto di inquinare, e accusando l'Occidente della situazione attuale. La seconda, sostenendo che i limiti imposti danneggiano il progresso. Gli strumenti per difendere il clima, in ogni caso, ci sono. Riusciremo ad applicarli per tempo?