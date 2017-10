L’Iraq piange ancora i suoi morti. Teatro dell’ennesimo attentato, che è costato la vita a 41 persone, è stato il villaggio di Al Asriya, a circa quaranta chilometri dalla capitale Bagdad: un kamikaze si è fatto esplodere venerdì 25 marzo all’interno di uno stadio, al termine di una partita di calcio, mentre erano in corso le premiazioni.

Suicide bombing in Iraq leaves 41 dead, more than 100 wounded https://t.co/CynM78sOCJ pic.twitter.com/aFDDRQhcPc