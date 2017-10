L’Isis e le donne combattenti, servili e schiave

L’Isis, nato da una rottura nella leadership di Al Qaeda, vede il ruolo delle donne diversamente dalla storica organizzazione di militanza islamica. Secondo Al Qaeda le donne devono essere passive e sottomesse. Per l’Isis devono essere sì subordinate, ma sono anche chiamate a partecipare attivamente nella costruzione e nel mantenimento del califfato islamico. Nell'Isis combattono anche le donne, a cui vengono assegnate responsabilità pari a quelle delle loro controparti maschili, dice Paolo Maggiolini, ricercatore dell’Istituto per gli studi di politica internazionale ed esperto di terrorismo. Inoltre, esistono due brigate, al-Khansaa e Umm al-Rayan, composte di soli membri femminili. Agendo come corpi di polizia, monitorano le donne perché obbediscano alle leggi dello Stato Islamico e perquisiscono “donne” sospettate di essere uomini mascherati. La presenza femminile nei ranghi dello Stato Islamico ha un effetto domino. Attraverso contatti personali e l’uso dei social media, donne in territorio Isis sono direttamente coinvolte nel reclutamento di coetanee da tutto il mondo. Si stima che 550 donne occidentali si siano già unite, novanta delle quali raccontano la propria vita in Iraq e Siria attraverso blog e twitter. Un caso recente quello di tre adolescenti britanniche che sono state avvistate il 17 febbraio in Turchia, da cui si pensa siano entrate in Siria per unirsi ai militanti. Tra i paesi occidentali da cui provengono reclute all'Isis, anche femminili, c'è la Francia. Questo lo dimostra il seguente video che è stato filmato segretamente da una donna a Raqqa, in Siria. (Qui sottotitolato in italiano).