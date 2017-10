Da nord a sud, musulmani e cattolici insieme per dire no al terrorismo

Più di 20mila musulmani (secondo altre fonti 15mila), fianco a fianco con i cristiani nelle chiese cattoliche di tutt'Italia. Da Como a Roma, da Vicenza a Catania, domenica 31 luglio si è celebrata l'unità e la vicinanza delle due religioni. Il gesto etremamente simbolico avviene in particolare dopo gli ultimi avvenimenti francesi, ovvero dopo l'uccisione di padre Jacques Hamel a Saint-Etienne-du-Rouvray da parte di due fondamentalisti, uno dei quali è stato identificato in Adel Kermiche, 19 anni, in libertà vigilata dal marzo scorso.

La condanna di Papa Francesco

I capi religiosi musulmani lanciano una fatwa all'Isis