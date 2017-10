Italia: un pezzo di carbone al COP9

Per il piano presentato, l'Italia ha ricevuto il "Fossile del giorno", un pezzo di carbone, che è un premio al negativo. Le associazioni ambientaliste di tutto il mondo, riunite sotto la sigla del CAN (Climate Action Network), lo assegnano durante il COP9 giornalmente alle delegazioni che si sono contraddistinte per un particolare impegno nell'affossare il Protocollo di Kyoto. Il giorno prima lo avevano ricevuto gli Usa, noti per la loro posizione contraria alla firma del protocollo. Il piano presentato dall'Italia va contro lo spirito di Kyoto che cerca di spingere i singoli paesi a ridurre le emissioni con degli interventi strutturali in casa propria. Questi interventi, oltre a migliorare l'ambiente e quindi la salute e il benessere psicofisico dei cittadini, sarebbero sicuramente una buona occasione per fare delle innovazioni tecnologiche, industriali ed energetiche. Invece di intervenire in casa proprio, il piano italiano prevede investimenti di diversi milioni di Euro in Russia, portandovi tecnologie nuove, per esempio nuove centrali energetiche, più pulite e più efficienti di quelle attuali. Viene spontaneo rivolgersi la domanda: perchè non investire questi soldi nell'idrogeno o nel fotovoltaico qui in Italia? La risposta é: in cambio agli investimenti la Russia venderebbe, a buon prezzo, delle quote di emissioni al nostro paese, in modo che le emissioni italiane in eccesso (attualmente il 14% in più), rispetto a un accordo firmato, si neutralizzino. Comprare quote di emissioni è più semplice che intervenire alla radice del problema, cioè ridurre l'inquinamento stesso. Il protocollo di Kyoto prevede il commercio di emissioni, i cosiddetti meccanismi flessibili, ma solo in piccola parte (intorno al 6%) per ogni paese, e all'interno dei confini dei paesi che aderiscono al protocollo. Per poter trattare meglio con la Russia (che per ora non aderisce), la delegazione italiana spinge affinché il mercato dei meccanismi flessibili venga aperto a tutti. Nel frattempo procede per conto proprio, tagliando gli altri partners, per trattare con la Russia in un rapporto privilegiato. E' la strada migliore per far sì che gli sforzi proposti nel protocollo di Kyoto vengano ridotti a un mercato dove si fa compra-vendita di diritti a inquinare e dove si procura lavoro per le proprie aziende. Molti guadagnano con il programma presentato dall'Italia: la Russia, le aziende italiane che vi andranno a lavorare, il Ministero dell'Ambiente che evita il difficile compito di affrontare la realtà del paese e di trovare delle soluzioni vere. Chi perde sono gli esseri viventi, persone e animali, che si vedono via via sottrarre gli elementi fondamentali per la vita: aria e acqua pulita, cibo naturale e una natura che trasmette benessere e bellezza. Rita Imwinkelried