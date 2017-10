Italiana fermata a Istanbul, accusata di propaganda per il Pkk

Una ragazza italiana di 24 anni sarebbe stata fermata dalla polizia turca in un internet cafè ad Istanbul con l’accusa di propaganda per il Partito curdo dei lavoratori (Pkk). Fonti diplomatiche hanno confermato all’Ansa che la giovane si troverebbe in un centro di detenzione per stranieri, in attesa di espulsione.