Jacques Attali: l’economia non è solo profitto

Si è concluso con l'intervento dell'economista e fondatore dell'Ong PlaNet Finance Jaques Attali, il secondo SAP Sustainability Forum, organizzato da SAP Italia, azienda specializzata nel fornire soluzioni software operanti in ogni settore di mercato. Il composto intervento del sostenitore della microfinanza, ha ben riassunto ciò che è emerso durante l'intera giornata, ovvero: "La necessità di un'economia positiva, mirata non più al solo profitto, ma prima di tutto alla sostenibilità. Questo significa che la sostenibilità è la condizione necessaria per un'economia che punti al benessere delle persone, delle aziende e delle istituzioni per le generazioni di oggi e di domani", ha dichiarato Attali. Per raggiungere questo obiettivo, spiega sempre il banchiere francese, è necessario ridurre il gap tra Paesi ricchi e Paesi emergenti promuovendo progetti che aiutino quest'ultimi ad accedere ad un lavoro, ad un salario, ad una fonte sicura di cibo: "Solo in questo modo - sottolinea - riusciremo a preservare l'ambiente e le risorse". In questo contesto sostenibilità e tecnologia sono strettamente collegate tra loro: "Il concetto che sta alla base - spiega Tiberio Tesi, Responsabile delle Risorse Umane per i Paesi emergenti - è quello di disegnare una tecnologia che sia fruibile dall'economie emergenti. Tecnologie molto semplici che in quelle realtà aiutino a crescere passo dopo passo". Sostenibilità e innovazione quindi, fattori ormai imprescindibili per le aziende che vogliano affermarsi in un mercato che sta cambiando rapidamente. Se guardiamo in casa nostra però, l'Italia risulta soltanto al 27° posto nel ranking internazionale dei Paesi più sostenibili. Lo rivela uno studio condotto da RGA, società di consulenza in materia di ambiente, sicurezza e responsabilità sociale. La mappatura dell'indice di competitività sostenibile effettuata dallo studio rivela che Svizzera e Singapore svettano ai primissimi posti in classifica tra i Paesi più competitivi e sostenibili, seguiti da Finlandia, Svezia e Paesi Bassi. "In questa fase di crisi la sostenibilità è la leva per accrescere la competitività delle aziende", dichiara Carlo Cici, Partner di RGA: "A livello internazionale è qualcosa ormai di assodato, ma non solo: l'adozione di un modello di competitività responsabile contribuisce alla creazione di un vantaggio, favorendo l'attrazione di talenti e la creazione del consenso da parte dei consumatori". Non è più il profitto a breve termine il motore dell'economia. Se non si investe in sostenibilità e innovazione quest'ultima non farà altro che confermarsi la scelta sbagliata.