Jo Cox, 41 anni, era una deputata del partito laburista inglese. È stata uccisa il 16 giugno a Birstall, cittadina nel nord dell’Inghilterra. Non era un personaggio politico particolarmente in vista nel panorama britannico. Ma le sue origini sociali, il suo percorso e il suo posizionamento nettamente contrario all’uscita del Regno Unito dall’Unione europea ne hanno fatto un bersaglio.

My hubby @MrBrendanCox & children taking part in the battle of the #Thames - because we're #StrongerIn #Remain pic.twitter.com/6JNMnQ4Zfg