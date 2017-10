José Pepe Mujica a proposito di felicità

Tre dei più grandi esponenti e rappresentanti della cultura contemporanea si sono ritrovati per parlare di felicità. E di come raggiungerla, attraverso l’eliminazione degli ostacoli presenti sul percorso che ognuno di noi attraversa. Carlin Petrini, fondatore di Slow Food, lo scrittore cileno Luis Sepúlveda e José Mujica (detto Pepe), senatore e presidente dell’Uruguay dal 2010 al 2015, hanno parlato liberamente della loro visione per fermare l’emorragia di valori che caratterizza la nostra società in un’aula magna traboccante di giovani, all’Università degli studi di Milano, domenica 6 novembre.

Cos’è la cultura dell’immanenza per Mujica

La felicità si raggiunge rimuovendo gli ostacoli, secondo Sepúlveda

Una pecora nera al potere. La presentazione del libro dell'ex presidente dell'Uruguay Pepe Mujica all'Università di Milano. pic.twitter.com/GksgZBHCRr — LifeGate (@lifegate) 6 novembre 2016

Petrini dovrebbe essere “l’uomo più felice d’Italia”

La figura del politico, oggi