Cosa prevede la tanto attesa proposta europea sui rifugiati

Il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha tenuto il suo primo discorso sullo stato dell’Unione, l’8 settembre. Juncker, di fronte ai parlamentari europei a Strasburgo, in Francia, ha affrontato il tema della crisi dei profughi che in questi giorni affollano i confini meridionali dell’Europa. Nel discorso ha delineato il piano della Commissione, l’organo esecutivo dell’Unione europea, su come gestire 160mila richiedenti asilo provenienti da paesi del Medio Oriente e del Nordafrica, in particolare dalla Siria, che ora si trovano in Italia, Grecia e Ungheria. Ai paesi membri verranno assegnate quote obbligatorie sul numero di profughi da accogliere. Il parlamento europeo ha approvato il programma con 423 voti a favore, 142 contro e 57 astensioni. Lunedì 14 settembre si terrà a Bruxelles, in Belgio, il vertice d’emergenza in cui 28 ministri dell’Interno dell’Ue decideranno se accettare il sistema di quote obbligatorie proposto da Juncker.