Ci sono voluti 4 anni e 11 mesi e quasi tre miliardi di chilometri per arrivare. Ma oggi martedì 5 luglio alle ore 5:53 ora italiana (le 20.53 del 4 luglio al controllo missione in California), Juno, acronimo per Jupiter Near-polar Orbiter, è entrata nell'orbita di Giove.

Teamwork❤️! From #Jupiter to Earth: thanks, team for guiding me into orbit. And now… SCIENCE https://t.co/4tR0S3XwyD pic.twitter.com/17Bia2UTkR