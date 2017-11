Il fotografo Kenro Izu premiato per aver migliorato la vita dei bambini

Il 6 novembre si è tenuta a New York, negli Stati Uniti, la premiazione del World of children award, il premio nato nel 1996 per sostenere e dare la giusta visibilità alle persone che sono riuscite a migliorare la vita dei bambini di tutto il mondo, andando contro qualsiasi tipo di discriminazione e ostacolo di natura politica, religiosa o geografica. Il premio si divide in tre categorie: Health award (premio salute) per coloro che hanno contribuito a migliorare la vita dei bambini dal punto di vista della salute e della ricerca; Humanitarian award (premio umanitario) per coloro che hanno migliorato le condizioni di vita dei più piccoli dal punto di vista sociale, dell’istruzione e che hanno aumentano le loro opportunità di costruirsi una vita; Youth award (premio della gioventù) assegnato a giovani che hanno fatto qualcosa per migliorare la vita dei loro coetanei.

"A Friends without a border crediamo che ogni bambino abbia il diritto a una vita sana e piena d'amore"

Immagine in evidenza © Kenro Izu, Angkor #79, Cambodia, 1994 dalla serie “Sacred Places”