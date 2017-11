Kenya, il nuovo attentato di Al Shabaab e la risposta del governo

L’autobus stava viaggiando verso Nairobi, capitale del Kenya, quando è stato fermato da un gruppo di terroristi del gruppo estremista Al Shabaab. Il veicolo si trovava vicino alla città di Mandera, al confine con la Somalia. A bordo c’erano 60 persone. I miliziani armati e a volto coperto hanno costretto l’autobus a una sosta e fatto scendere tutti coloro che sembravano non musulmani. A quel punto hanno iniziato a chiedere a ogni passeggero di recitare alcune preghiere e versetti del Corano. Chi non è stato in grado di rispondere correttamente è stato freddato con un colpo alla testa.

#ManderaAttacks: Attackers camp has been destroyed by KDF using helicopters and jets, many killed, operations continue. — InteriorCNG Ministry (@InteriorKE) 22 Novembre 2014

Il vicepresidente del Kenya, William Ruto