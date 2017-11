In Kenya, le donne imparano il karate per difendersi dalle aggressioni sessuali

Nella bidonville di Korogocho, nelle immediate vicinanze di Nairobi, la capitale del Kenya, si tengono corsi di karate. Ma non come tutti gli altri: a partecipare sono unicamente donne, e in maggioranza non giovani. Il loro obiettivo è di imparare le tecniche della disciplina per potersi difendere dalle aggressioni a sfondo sessuale, che nella metropoli africana costituiscono ormai un problema dilagante.

Gli slum di Nairobi, tra i più pericolosi al mondo

Il karate, ma anche il controllo della situazione