Kenya, quattro morti nel giorno delle elezioni. Crolla l’affluenza alle urne

Il boicottaggio delle elezioni presidenziali in Kenya, chiesto dal leader dell’opposizione Raila Odinga, ha funzionato. Ben cinquemila seggi - su un totale di 40mila disseminati nel paese - non hanno neppure aperto i battenti giovedì 26 ottobre. Risultato: l’affluenza alle urne è scesa drasticamente. Secondo il presidente della commissione elettorale nazionale, Wafula Chebukati, il tasso di partecipazione è stato del 34,5 per cento, contro l’80 per cento che fu registrato in occasione delle elezioni dell’8 agosto (annullate poi dalla Corte suprema della nazione africana). I risultati ufficiali non sono ancora arrivati, anche perché in quattro province occidentali - Homa Bay, Kisumu, Migori e Siaya - le operazioni sono state rese difficili dai violenti scontri registrati tra manifestanti e forze dell’ordine (per questo le autorità hanno rinviato le elezioni nell'area alla giornata di sabato)

Dalle precedenti presidenziali ad oggi i morti in Kenya sono 44