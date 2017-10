Kiev, immagini di guerra

Le immagini che arrivano da Kiev, in Ucraina, sono di guerra. La tregua con l’opposizione annunciata ieri dal presidente Viktor Yanukovich è stata rigettata nei fatti dai manifestanti questa mattina. I combattimenti tra la polizia e gli ucraini che protestano contro il governo sembrano aver causato decine di vittime. 75 secondo i dati del ministero della Salute ucraino. I feriti sarebbero almeno 550. A conferma che non si tratta più di scontri di piazza, ma di qualcosa di molto più grave arrivano anche le immagini (attenzione, violente) pubblicate su Youtube dal canale satellitare polacco Bieslat TV in cui si vedono alcuni manifestanti colpiti da cecchini. I ministri degli Esteri di Germania, Francia e Polonia si sono incontrati oggi con i leader del governo e dell’opposizione ucraini. I paesi europei si sono incontrati a Bruxelles per discutere l'adozione di possibili sanzioni contro i responsabili delle violenze anche se non è chiaro ancora da parte e nei confronti di chi.