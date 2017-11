Il killer di Croydon. Un omicida seriale di gatti sta terrorizzando Londra

Per chi possiede un gatto nel sud di Londra, capitale del Regno Unito, gli ultimi due anni sono stati tutt'altro che facili. Un killer soprannominato the cat ripper of Croydon – lo "squartatore" di gatti di Croydon, dal nome del quartiere più colpito, si aggira per le strade a caccia di felini durante la notte, tanto che i residenti e la polizia hanno unito le forze per cercare di trovare il colpevole. I casi accertati sono 37 (35 gatti e due volpi), ma la polizia afferma che fino a 50 gatti potrebbero essere stati vittime di questi atti sadici, caratterizzati dalla comparsa di animali senza testa nelle strade, nei vicoli e persino agli ingressi delle case.

Il serial killer di gatti di Croydon

La mobilitazione della comunità