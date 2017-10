9 domande sul Protocollo di Kyoto

Il Protocollo di Kyoto (1997, in vigore dal 2005) è l'accordo globale sul clima che impone dei limiti alle emissioni di CO2 dei paesi industrializzati. Per poter capire come funziona ecco alcune domande sul protocollo di Kyoto

Cos'è il protocollo di Kyoto?

Cosa deve fare lo stato?

Quali aziende devono adeguarsi?

Cosa vuol dire "adeguarsi" per un'azienda?

Cosa sono i carbon credit (o quote di carbonio)?

Quali sono gli stati che stanno vendendo carbon credit?

Perché tutto è calcolato in CO2 e qual è il suo prezzo in compravendita?

Cosa succede se un paese aderente non rispetta i vincoli di emissione?

Come cambierà la quotidianità delle persone con l'entrata in vigore del protocollo?