Kyoto: ratifica la Russia

Si apre uno scenario completamente diverso poiché tra i 125 Stati che hanno già ratificato il Protocollo si è raggiunto il 44,2% delle emissioni climalteranti prodotte dai Paesi aderenti. Con la Russia si raggiunge il 61,6% delle emissioni prodotte, ecco dunque che il 55% delle emissioni dei Paesi, quorum necessario per l'attuazione del Protocollo, è ampiamente raggiunto (i paesi che non hanno obblighi di riduzioni sono quelli in via di sviluppo tra i quali anche India e Cina). In Italia il superamento delle emissioni lorde di gas climalteranti ha superato i 545 milioni di tonnellate. Rispetto ai 508 milioni di tonnellate del 1990 c'è quindi una crescita del 7,3% (il Regno Unito invece ha ridotto le emissioni del 12,4%, la Germania addirittura del 17,7%) che smentisce seccamente l'obiettivo che l'Italia si era dato aderendo al protocollo di Kyoto: -6,5%. Quindi in valore assoluto un incremento del 13,8%. Lo scenario che va a delinearsi con la ratifica della Russia pone tutte le premesse per un ipotetico cambiamento di linea degli Stati Uniti. Produttori di più di un terzo delle emissioni globali (36,1%), gli Usa non accettano l'idea stessa sulla quale si basa il protocollo di Kyoto, cioè che il cambiamento del clima sia da ricondurre alle crescenti emissioni di anidride carbonica. quanto piuttosto che dipenda da un cambiamento "ciclico", non relazionabile alle attività umane. Il protocollo di Kyoto prevede dei carbon credits, cioè un sistema per cui i paesi e le aziende che producono più inquinamento possono rimediare acquistando dei "bonus". Forse la Russia, previdentemente, ha deciso di vendere agli altri stati dei crediti di carbonio... Tomaso Scotti