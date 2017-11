Prima che diventino fantasmi

Pensate al Colosseo. Al Partenone. Ai megaliti di Stonehenge. Sono alcuni tra i siti più belli e più visitati d'Europa e del mondo. Caratterizzano la nostra cultura, la nostra storia. Fanno parte del nostro immaginario.



Ecco, adesso immaginate che l'inquinamento, la guerra, la sovrappopolazione e un turismo dissennato li minaccino di distruzione. Non vi sentireste defraudati?



Eppure, in altre parti del mondo, è proprio quello che accade.

Secondo uno studio condotto dal Global Heritage Fund (GHF) dal titolo "Saving our vanishing heritage", supervisionato da 24 esperti, solo nei Paesi in via di sviluppo la scarsità di risorse ed i fattori che vi abbiamo appena descritto starebbero causando il progressivo degrado di vari siti di interesse storico ed archeologico.



L'organizzazione ne ha individuati circa 500 in pericolo "generico" e 12 che potrebbero subire "perdite e distruzioni irreparabili". Lo scopo dello studio è quello di sensibilizzare le grandi associazioni internazionali come l'Unesco e la Banca Mondiale affinché vengano stanziati maggiori fondi per tutelare questi luoghi. Ricordiamo infatti che, mentre l'Europa è abbastanza ben messa per quanto riguarda la tutela (l'Italia ad esempio ospita 44 siti Unesco, la Spagna 41), Paesi come il Perù ne hanno solo nove e il Guatemala, culla dei Maya, solo tre.



Curioso il fatto che Il GHF abbia prodotto questo rapporto proprio nell'Anno internazionale della biodiversità. Come a dire: i siti di interesse artistico, storico e archeologico sono paragonabili a specie animali e vegetali in via d'estinzione. Facciamo di tutto per salvaguardarli!



Ecco i dodici:



- Ninive - Iraq

Situata nei pressi del Tigri (insieme all'Eufrate, uno dei due fiumi della Mezzaluna fertile, quella che si studia a scuola come culla della nostra civiltà), a pochi passi dell'attuale città irakena di Mossul, fu capitale dell'Assiria nell'XI secolo a.C, epoca in cui furono eretti palazzi.

- Ani - Turchia

Nel medioevo fu la capitale del regno armeno. Si trova in Turchia, nella provincia turca di Kars. Gareggiava in splendore con Costantinopoli, il Cairo e Baghdad

- Palazzo di Hisham - Cisgiordania

Dista a circa 5 km da Gerico, Cisgiordania. Era utilizzato come residenza invernale dai califfi omayyadi. Fu eretto sul modello delle terme romane nel 743 d.C. e decorato con marmi e stucchi.

- Chersonesos - Ucraina

Si parla di Chersonesos Taurica, la penisola di Crimea sulle rive del Mar Nero abitata un tempo dai Tauri, o Cimmeri, nell'attuale Ucraina. Divenne una colonia greca nel VII a.C.

- Famagusta - Cipro

Fondata nel 300 d.C. sulle rovine della città greca di Arsinoe, è una città situata sulla costa orientale dell'isola di Cipro. Nel 1492 divenne addirittura roccaforte veneziana, baluardo difensivo contro gli ottomani. Ed ispirò Shakespeare: pare che il drammaturgo inglese si sia lasciato suggestionare dalla rocca per la tragedia di Otello.

- Forte Santiago - Filippine

Si tratta di una fortezza, edificata nel XVI secolo dal conquistatore spagnolo Miguel López de Legazpi. Nel 1896 vi fu giustiziato Jose Rizal, medico, scrittore e poeta, ritenuto l'eroe nazionale delle Filippine. Fu lui ad ispirare il movimento nazionalista filippino e fu condannato a morte per la sua resistenza contro l'invasione spagnola.

- Palazzo Sans Souci - Haiti

Fu la residenza reale di Henri Christophe, l'autoproclamato sovrano della parte settentrionale di Haiti agli inizi del diciannovesimo secolo. il palazzo fu distrutto in gran parte nel 1842 da un terremoto e da allora non fu mai ricostruito.

- Tempio Maluti - India

Conosciuta come la "la città dei templi" (pare ci sia un tempio per ogni casa), Maluti è uno dei più impressionanti tesori archeologici e architettonici dell'India. La maggior parte degli edifici sacri sono dedicati alle divinità della religione induista.

- Mirador - Guatemala

Il Guatemala è la terra dei Maya. Mirador è un grande sito precolombiano che si trova nella parte settentrionale della regione. Amche se fu scoperto nel 1926, gli fu data maggior attenzione a partire dal 1962, quando ci si accorse che gran parte delle costruzioni non era contemporanea delle classiche città maya della regione (come Tikal e Uaxactun), ma risaliva all'epoca cosiddetta pre-classica.

- Mahasthangarh - Bangladesh

Qui si trovano i resti della più antica città fortificata del Bangladesh, Pundravardhana. L'area fu scoperta solo nel 1931 e al suo interno si trovano le rovine di molti edifici religiosi: buddhisti, induisti e musulmani.

- Taxila - Pakistan

È uno dei principali siti archeologici dell'Asia meridionale, sviluppato su una valle attraversata dalla Via della Seta. Al suo interno restano ancora molti monasteri, stupa e templi che ne fecero uno dei maggiori centri di studio buddisti tra il quinto e il primo secolo avanti cristo.

- Lamu - Kenya

È la città più antica del Kenya, sviluppata a partire da un primo insediamento swahili. Si trova sull'isola di Lamu, a sua volta parte dell'omonimo arcipelago nell'oceano indiano. La popolazione è in prevalenza musulmana.