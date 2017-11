L’ultimo match di Muhammad Ali, il combattente per i diritti civili

Il suo ultimo incontro è stato quello più lungo e difficile, contro un avversario che si sa già che sarà il più forte. Muhammad Ali, nato Cassius Clay, ha resistito per 32 anni al Parkinson, un record per questa malattia, e si è spendo a venerdì sera a Phoenix, in Arizona, all’età di 74 anni. Lo ha confermato il portavoce della famiglia Bob Gunnell. Il tre volte campione del mondo di pesi massimi era stato ricoverato in ospedale questa settimana per problemi respiratori. Muhammed Ali era stato in ospedale diverse volte negli ultimi anni, l’ultima nel gennaio 2015, per una grave infezione alle vie urinarie. Pochissime da anni le sue apparizioni pubbliche, nelle quali era apparso sempre più sofferente e fragile.

La leggenda della boxe

Il “rumble in the jungle”

Combatté per i diritti civili e contro il razzismo

L’ultima dichiarazione, contro Donald Trump

A statement from Muhammad Ali: pic.twitter.com/PO3hZrP7js — Adam Hoge (@AdamHoge) 9 dicembre 2015

Alcune frasi celebri