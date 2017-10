L’aereo ibrido a Impatto Zero

A fare strada in questo percorso la Green Flight Challenge 2011, organizzata dalla Nasa (Ente nazionale per le attività spaziali ed aeronautiche) con 1,65 milioni di dollari e sponsorizzata da Google. Si tratta di una competizione che si è tenuta dal 25 settembre al 3 ottobre presso il centro prove di volo della Café Foundation, un'organizzazione non profit americana per lo sviluppo dell'aviazione e per i test di volo che si trova in California. Lo scopo della competizione è promuovere le tecnologie a bassi consumi con la riduzione delle emissioni di CO2, grazie a carburanti puliti e rinnovabili. Ecco quali erano i requisiti per vincere la competizione: l'aereo doveva volare per 200 miglia (370 chilometri) in meno di due ore e usare meno di un gallone (3,79 litri) di carburante per occupante, o l'equivalente in elettricità. Tra i cinque selezionati alla gara Eco Eagle, il primo aereo ibrido a Impatto Zero®, il primo vero aereo ibrido della storia. L'aereo è stato progettato dagli studenti dell'Università aeronautica Embry-Riddle di Cape Canaveral e alla sua realizzazione ha partecipato anche LifeGate, grazie all'iniziativa del suo fondatore Marco Roveda, da sempre appassionato di volo ultraleggero e pionere della sostenibilità ambientale. Eco Eagle si basa su un sistema ibrido con un motore Rotax 912 da 100 HP, che crea la propulsione necessaria per il decollo e un motore elettrico da 40 HP, che si attiva quando l'aereo raggiunge la velocità di crociera. Durante la competizione l'aereo è stato guidato dal pilota collaudatore Mikhael Ponso ex allievo della Embry-Riddle University, posizionandosi terzo nella classifica finale della eco gara più prestigiosa al mondo. Il primo premio è stato vinto dall'aereo elettrico Taurus G4 della Pipistrel - Penn State University, che si è aggiudicato 1,3 milioni di dollari. Il secondo classificato è l'aereo elettrico della Team e-Genius, che ha vinto 120.000 di dollari. Al terzo posto il nostro paladino si è aggiudicato 80.000 dollari, che verranno impiegati totalmente per la ricerca dalla Embry-Riddle University.