L?economia verde ci salver

Investire nelle fonti rinnovabili, risparmiare energia e incentivare la mobilità sostenibile. In definitiva, puntare sull'economia verde per salvare le risorse naturali presenti sul pianeta e contribuire a raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio fissati dall'Onu.

È questa la conclusione raggiunta dal rapporto pubblicato dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (Unep).

Secondo il rapporto, negli ultimi trecento anni il nostro pianeta ha perso quasi il quaranta percento delle foreste; dal 1990 ad oggi la metà delle aree umide - utili a rallentare le alluvioni e migliorare la qualità dell'acqua - è scomparsa; un terzo delle mangrovie è andato perso mentre i coralli sono stati decimati dall'inquinamento e dall'acidificazione degli oceani.

Uno scenario che, sempre secondo il rapporto, potrà essere fermato e ribaltato solo con il passaggio a un'economia verde da parte di tutta la comunità internazionale. A conferma della sua tesi, il documento cita alcuni paesi che, negli ultimi anni, hanno adottato azioni virtuose in favore dell'ambiente.

Il Costa Rica ha investito su politiche finalizzate a proteggere e incrementare le proprie aree boschive che attualmente ricoprono oltre il 25 percento della superficie del paese. Questi investimenti hanno portato ad uno sviluppo straordinario dell'ecoturismo: oltre un milione di visitatori passano ogni anno dal Costa Rica sborsando una cifra vicina ai cinque milioni di dollari. La volontà del Governo è quella di essere il primo paese carbon neutral al mondo entro il 2021.

Un'altra esperienza portata a sostegno dei benefici della green economy è il Nepal. Quasi 14mila organizzazioni locali hanno realizzato numerosi interventi in difesa delle aree boschive che hanno portato a un incremento delle aree verdi pari all'1,3 percento tra il 2000 e il 2005.

Con questi e altri esempi presenti nel rapporto, l'Unep spera così di incentivare i paesi che ancora non si sono mossi in questo senso, a sfruttare le occasioni di cambiamento fornite dalla crisi economica e investire verso politiche finalizzate a mettere in atto quel principio di sviluppo sostenibile dato per scontato in tutte le convenzioni internazionali.