L’energia verde dall’acqua

Passata quasi in sordina, la notizia è ufficiale. Il 24 maggio, il Parlamento europeo ha deciso, con larga maggioranza, di costruire nei paesi UE piattaforme per la produzione dell'idrogeno, il vettore energetico del futuro. La decisione di affrancarsi sempre di più dalle fonti fossili (carbone e petrolio) e dal nucleare è in linea con le politiche ambientali finora attuate da Bruxelles, attente alla situazione globale e volte a mitigare gli effetti del cambiamento climatico in atto. Il ministro dell'Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio ha precisato che non solo l'Italia parteciperà al progetto, ma che anzi lo farà in modo verde. Come? Sfruttando le energie rinnovabili per il procedimento dell'elettrolisi dell'acqua, indispensabile per scindere gli atomi di ossigeno da quelli dell'idrogeno ed ottenere così quest'importante risorsa. Ma non è finita qui. Secondo i ministri dell'Ambiente dei Paesi UE è necessario potenziare il settore dei trasporti a idrogeno, al momento fortemente avversato dalle lobby del petrolio che vedrebbero venir meno una importante fetta del proprio mercato. Gli esempi concreti ci sono già: Pecoraro Scanio ha ricordato lo stato della California, dove circolano numerose auto a idrogeno. Ma senza andare tanto lontani si può anche citare Torino, con i suoi autobus a idrogeno, e molte altre città europee.