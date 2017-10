L’Inghilterra

Sarà tutto un'effetto collaterale dell'uragano Ivan?

Fatto sta che Tony Blair è stato spronato da Michael Howard, leader dell'opposizione conservatrice, con l'accusa di sperperare le occasioni per mettere in piedi una strategia contro il cambiamento del clima. Per rispondere Blair si è rivolto per la prima volta con un lungo discorso sull'ambiente al pubblico: "Se è corretto quello che la scienza ci dice sul cambiamento del clima, allora ci saranno conseguenze catastrofiche per il mondo. E quasi certamente la scienza ha ragione", ammetteva.

Continuava nel dichiararsi scioccato dalle ultime pubblicazioni degli scienziati dove emerge come si stanno accelerando i cambiamenti climatici. Elencava i (pochi) progressi che ha fatto la Gran Bretagna in questioni ambientali negli ultimi anni, accennava l'adesione al Protocollo di Kyoto e gli impegni che questo comporta. Ha sottolineato il problematico squilibrio che si verifica nell' emettere leggi anti-inquinamento tra l'impatto sull'ambiente e sull'elettorato perchè "le conseguenze di misure ambientali si vedono solo una generazione dopo". Ha dichiarato anche la sua intenzione di sviluppare tecnologie nuove come l'energia solare.

Il G8 del 2005 si terrà in Scozia e Blair non intende sprecare quest'occasione: spingerà affinché i governi accettino l'evidenza scientifica e si esprimano concretamente su come accelerare le misure contro l'inquinamento. Un altro "cavallo da battaglia" sarà sul problema del crescente traffico aereo: l'industria dell'aviazione, molto inquinante, verrà spinta per entrare finalmente nel sistema europeo del mercato delle emissioni, visto che il carburante per gli aerei è tax-free!

Sia Howard che Blair erano molto "filo-europei" nei loro discorsi sull'ambiente. Howard addiritura sottolineava che la Gran Bretagna aveva sostenuto gli Usa nella guerra all'Iraq, mentre questi non stanno sostenendo il protocollo di Kyoto. E Blair dichiarava che cercherà con ogni mezzo di far firmare agli Usa il Protocollo, e di avvicinarlo anche a paesi emergenti come la Cina e l'India.

Resta da dire che gli ambientalisti inglesi si sono fatti vedere molto sorpresi che Howard e Blair si interessino improvvisamente, dopo anni di silenzio, di ambiente, clima e inquinamento.

Rita Imwinkelried