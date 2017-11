L’Italia del riciclo. Troppi rifiuti ancora in discarica

Resi noti i risultati dello studio annuale "L'Italia del Riciclo", il Rapporto promosso da FISE Unire (l'Associazione di Confindustria che rappresenta le aziende del recupero rifiuti) e dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, elaborati su dati di fonte europea. Ciò che emerge è che ancora troppi rifiuti finiscono in discarica (15 milioni di tonnellate), mentre viene avviato al recupero solo il 33%. Una media che si attesta intorno al 49%, contro quella europea del 30%. Al Sud la maglia nera con percentuali del 90% in Sicilia. Peggio di noi solo Portogallo e Grecia. "Anche il Rapporto di quest'anno - ha affermato Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo Sviluppo sostenibile - mette in luce come l'Italia abbia una gestione poco virtuosa dei suoi rifiuti con un'altissima percentuale di ricorso alla discarica e una bassa percentuale di riciclo effettivo". Basti pensare a Paesi come Austria, che recupera il 70% dei suoi rifiuti o come Germania e Belgio (62%), o Svezia e Danimarca, rispettvamente con il 50% e 42%. In questi Paesi, oltre a un elevato tasso di riciclo, si ha un bassissimo ricorso alla discari: tra lo 0 e il 3% dei rifiuti. "Uno dei motivi principali di questa situazione - continua Ronchi - è la bassa tassazione sullo smaltimento in discarica (15 euro a tonnellate in Italia contro le 40 in Germania). Occorre dare effettiva priorità al riciclo, così come obbliga a fare la direttiva europea 98/2008 CE, ricorrendo anche agli incentivi economici o fiscali in quelle filiere, per esempio quella delle plastiche miste, dove il riciclo si trovi in condizioni di svantaggio rispetto al recupero energetico". Il lato positivo. Da sottolineare comunque che nel nostro Paese la produzione media pro-capite di rifiuti urbani, nel 2010, è stata pari a 536 chilogrammi per abitante, mentre la media europea è di 542 kg. Cresce poi la raccolta differenziata degli imballaggi, pari a 7,5 milioni di tonnellate (+2% sul 2010), mentre il tasso di riciclo rimane stabile al 64%. Crescono carta (+3%), plastica (+4%) e vetro (+7%), mentre calano acciaio (-1%), alluminio (-13%) e legno (-5%). Numeri ancora bassi rispetto la media europea sia per il riciclaggio (20% contro il 26% dell'Ue) che per il compostaggio (13% contro il 16%). "Il riciclo dei rifiuti - ha dichiarato Corrado Scapino, Presidente di Unire - costituisce una delle priorità strategiche per lo sviluppo della green economy. Gli obiettivi di riciclo europei sono, per alcune filiere, ancora lontani e resta prioritaria l'attivazione di nuove leve per stimolare il mercato dei materiali riciclati, evitando politiche ambientali miopi e strumentali che rischierebbero solo di frenare ulteriormente lo sviluppo dell'industria del recupero".