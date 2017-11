Jean Giono: l’uomo che piantava gli alberi

È il libretto di Jean Giono, L'uomo che piantava gli alberi, una piccola storia che si legge una sera, ma grande come l'impresa di far diventare verde e fertile una terra desolata. C'è l'amore per la natura, la terra e il mondo. La semplicità di un piccolo gesto, la semina di un seme. La delicatezza di un acquarello, la potenza di una grande avventura.

Chi è Jean Giono

...una frase dal libro

"Il pastore che non fumava prese un sacco e rovesciò sul tavolo un mucchio di ghiande. Si mise a esaminarle l'una dopo l'altra con grande attenzione, separando le buone dalle guaste. Gli proposi di aiutarlo. Mi rispose che era affar suo. In effetti, vista la cura che metteva in quel lavoro, non insistetti. Fu tutta la nostra conversazione. Quando ebbe messo dalla parte delle buone un mucchio abbastanza grosso di ghiande, le divise in mucchietti da dieci. Così facendo, eliminò ancora i frutti piccoli o quelli leggermente screpolati, poiché li esaminava molto da vicino. Quando infine ebbe davanti a sé cento ghiande perfette, si fermò e andammo a dormire".

Perché andare in libreria e scegliere il libro di Jean Giono