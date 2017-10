La città dei trichechi

Sulle coste nord-occidentali dell'Alaska si sta verificando una migrazione di trichechi la cui portata è senza precedenti: ne sono stati contati, dalle autorità statunitensi, non meno di 35.000 ammassati su uno stretto lembo di terra, con pochissimo spazio per muoversi e vivere. Il motivo, per i ricercatori della National oceanic and atmospheric agency americana (NOAA) e dell'Istituto di geofisica americano (USGS) che hanno osservato gli animali per via aerea, con l'ausilio di elicotteri, nei pressi di Point Lay lo scorso 27 settembre, sarebbe il riscaldamento globale.

Foto: © Steven Kazlowski/Nature Picture Library

© www.animalpictures123.org