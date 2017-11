La donna nutre il mondo e dà energia per la vita, a Milano una mostra a lei dedicata

America centrale, America Latina, Maghreb, Africa subsahariana, Sudafrica, Cina e India. La mostra La donna nutre il mondo, a Milano dal 20 al 30 ottobre, è un viaggio attraverso le zone rurali del pianeta per conoscere le donne che vi lavorano. Foto e video inediti, musiche e canti originali, oggetti d’uso, abiti e strumenti da lavoro documentano il “lavoro silenzioso, poco conosciuto e sottostimato della donna per la sicurezza alimentare”. Secondo la Fao, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, il 43 per cento dei lavoratori agricoli nel mondo sono donne, ma possiedono meno del 20 per cento del suolo agricolo in tutte le regioni in via di sviluppo.