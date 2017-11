La Lombardia si piega alla caccia, eliminata l’imposta per i nuovi cacciatori

In Italia il numero dei cacciatori registra un andamento decrescente, attualmente rappresentano poco più dell'uno per cento della popolazione, inoltre, in base ai sondaggi, otto italiani su dieci vogliono abolire la caccia.

Nuove agevolazioni per i cacciatori

Più spese per i cittadini

Asservimento alla lobby venatoria

Un provvedimento voluto dalla Lega

Caccia nelle proprietà private