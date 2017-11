La primavera è arrivata a Londra

Inondazioni, danni milionari e forze dell'ordine impegnate ad aiutare cittadini e imprenditori per salvare le centinaia di abitazioni e piccole e medie imprese rimaste sott'acqua per giorni. La Gran Bretagna ha finalmente chiuso con uno degli inverni più umidi e piovosi mai vissuti ed è pronta a dare il benvenuto alla nuova stagione. Le immagini che vedete qui sotto sono state scattate il 24 febbraio a Londra, per la precisione a Hyde park, e sembrano essere la conferma che la primavera è finalmente arrivata. Con un po' di anticipo. Passeggiando per il parco londinese ci si può rilassare tra narcisi gialli, crocus e sirfidi che collezionano il polline.