La fiera delle sfide “eco”

Nel 2007, quando è nato, il Bookstock Village ha registrato subito un enorme successo, con i suoi 80.000 visitatori provenienti da tutta Italia. Quest'anno, il padiglione dedicato ai ragazzi all'interno della Fiera del Libro di Torino, che si terrà dall'8 al 12 maggio, vuole fare il bis, con i suoi 5 giorni di eventi, incontri, premiazioni e spettacoli. Di giorno, il padiglione ospiterà lezioni di scrittura e diversi laboratori, sfide tra i ragazzi delle scuole elementari e medie inferiori, performance degli stessi autori che cercheranno di catturare l'attenzione dei più giovani, di appassionarli alla lettura. La sera, lo spazio si trasformerà in un palco per eventi e concerti. Il Bookstock Village si animerà con diversi ospiti provenienti dal mondo della comunicazione, della musica e dello spettacolo: da Mario Tozzi a Francesca Comencini, da Daria Bignardi a Camila Raznovic, dai Marlene Kuntz, sabato 10, a Manuel Agnelli, domenica 11, ai Righeira, lunedì 12. Tema del 2008 sono le sfide, grandi e piccole, che i giovani, quotidianamente, devono affrontare: formarsi un'opinione, affrontare il mondo, fare i conti con l'impatto che abbiamo sul pianeta, creare una cultura della sostenibilità, per affrontare i cambiamenti climatici in atto. È lo stesso Bookstock Village a dare il buon esempio. Grazie al progetto Impatto Zero, di LifeGate, infatti, si è calcolato l'impatto ambientale della manifestazione: dai mezzi di trasporto dei visitatori, all'energia usata, alla quantità di carta stampata (circa 50.000 programmi del Village e 200 cartelle stampa). La CO2 emessa - circa 258.935 kg - sarà poi compensata con la creazione di 66.821 nuovi metri quadrati di foresta in Costa Rica. Quale modo migliore per iniziare ad affrontare la sfida ecologica? Chiara Boracchi