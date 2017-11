La Groenlandia si fa sfruttare

Il governo dell'isola, territorio d'oltremare della Danimarca, è stato criticato perché la sua decisione crea un precedente inaspettato sul tema dell'estrazione di risorse minerarie e petrolifere nelle regioni artiche alimentando la corsa allo sfruttamento che, se non regolamentata in modo adeguato, rischia di mettere in pericolo l'intero ecosistema. L'altra fonte di insoddisfazione riguarda la possibilità di impiegare manodopera a basso costo, ad esempio cinese, che potrebbe portare a un peggioramento delle condizioni dei lavoratori locali. La Groenlandia è ricca di risorse quali ferro, zinco e altri minerali indispensabili per lo sviluppo di tecnologie avanzate, come quelle utilizzate dagli smartphone. A essere soddisfatte sono solo le imprese, come la compagnia britannica London Mining Plc che sta pianificando l'apertura di una grande miniera di ferro nei pressi della capitale Nuuk. Per gli ambientalisti questa decisione non è altro che un colpo basso a cui bisogna reagire per evitare che le regioni polari vengano vendute al miglior offerente.