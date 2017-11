La Laguna del Diablo

Samanà, la si conosce per le registrazioni d'una passata edizione dell'Isola dei Famosi. Playa Rincon è una delle più incantevoli spiagge del mondo. Ma lì nel mezzo c'è un sentierino immerso nella foresta più nascosta che conduce... a uno specchio d'acqua unico al mondo. Si chiama Laguna del Diablo. Dicono perché per alcuni giorni durante la Quaresima si tingesse di rosso, rosso sangue. Non sembra vero: è tutto turchese, giallo, azzurro e verde questo laghetto d'acqua né dolce, ne salata, a cui si può arrivare solo a dorso di cavallo in due ore d'inerpicato cammino. Questa tiepida gemma liquida incastonata nella natura dominicana quasi non è tracciata nelle rotte del normale turismo, ma è un peccato perché il complesso dell'accoglienza - dall'affitto dei cavalli alla ristorazione - è gestito dal 'Grupo Mujeres del Futuro', un gruppo di donne che partecipano attivamente all'impresa che può quindi definirsi in pieno "turismo responsabile". Lavorano, organizzano i pasti, gestiscono i proventi, crescono, offrendo il contorno di questo piatto d'acqua splendente. Passo dopo passo, un solco di roccia e sabbia rossa con tutt'intorno una foresta in piena esplosione di verde, piante, fiori, si trasforma con brevi tratti ripidi in una valle da morbidi brividi. L'acqua è carezzevole, il ristoro nella capanna soprastante caratteristico, e dopo aver fatto il bagno ci si ritrova i capelli setosi come dopo un balsamo. L'indirizzo preciso è "km 10 de la Carretera hasta Playa Rincon". Se si è in Repubblica Dominicana (la cui capitale è Santo Domingo) basta dare un'occhiata al sito, scrivere una mail o telefonare con un paio di giorni d'anticipo. Le persone del posto, gentili, sorridenti, gioviali e ricche di molto, molto decoro, fanno trovare i cavalli (bardati di scomodissime "selle" di legno e paglia, pazienza) e tutta l'assistenza necessaria per scoprire questa nuova oasi di natura. Ma soprattutto, fanno trovare un luogo indimenticabile. D'altronde siamo nell'ambito del progetto d'ecoturismo Guariquen, che nell'antica lingua indigena taìno significa "vieni a vedere".