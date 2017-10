La mia lotta per i diritti animali

Chiunque si occupi di animalismo ha letto almeno un suo articolo o suo libro. Insieme a Peter Singer è stato colui che ha posto all?attenzione del mondo accademico ? ma non soltanto ? la questione del nostro rapporto con gli altri animali, dei nostri doveri verso coloro che non possono difendersi da soli.

Il pensiero di Tom Regan è stato presentato al pubblico italiano nel volume ?I diritti degli animali' edito da Garzanti ormai oltre venti anni fa. Un libro fondamentale nella storia dell?animalismo.

Per la maggior parte delle persone e anche per coloro che ne conoscono le teorie, Regan è soprattutto un filosofo a cui dobbiamo gratitudine, un riferimento teorico fondamentale.

Poco si sapeva fino ad oggi di lui, della sua storia, delle origini di quel percorso che lo ha portato a diventare uno dei padri dell?animalismo a livello mondiale. La sua storia merita di essere conosciuta perché presenta una coerenza esemplare a livello umano e professionale, come raramente capita di vedere.

In questo libro è lui stesso a raccontarsi da quando, ragazzino dalle origini non certo agiate, guardava agli animali che popolavano la sua infanzia, come chiunque altro, senza particolare trasporto, senza avvisaglie di quella che sarebbe poi diventata la sua ?missione?.

Semplicemente un ragazzo come tanti, con buone capacità nello studio, incoraggiato e aiutato ad andare al College grazie a queste doti, ma anche un ragazzo che per mantenersi agli studi ha accettato di fare saltuariamente il garzone di macelleria, senza provare particolare raccapriccio.

Fino al suo incontro con un ?affetto? a quattro zampe, un cane, che aprirà la sua mente a dubbi e orizzonti nuovi, capaci di portarlo lontano dalla filosofia accademica analitica per cercare risposte ai mille perché sul nostro modo di guardare al mondo animale, sul nostro diritto a disporne secondo i nostri scopi.

Regan è un filosofo che ha segnato in modo straordinario l'evoluzione del pensiero bioetico inerente i diritti degli altri animali, dedicando la vita a dare corpo e dignità accademica agli sforzi di migliaia di attivisti. Migliaia di persone che nel mondo lottano ogni giorno per cambiare e migliorare le condizioni degli animali, negli allevamenti, nei laboratori, nei canili, nei circhi, hanno trovato in Tom Regan un alleato sincero e instancabile. La sua vita è un esempio per tutti.

Queste pagine ci permettono di conoscerlo da vicino, raccontano la sua storia personale, la sua graduale presa di coscienza del problema, il suo incontro con Gandhi, la decisione di diventare vegetariano, la sua ricerca di ragioni forti e inoppugnabili a difesa dei più deboli fra i deboli.

Alex Arrigoni