La Milano che “Mi piace”

Cos'è I like Mi si trova su facebook, il social network più usato in rete, ed è un luogo dove tutti possono esprimere la propria idea sui modi per migliorare Milano e renderla più vivibile. I temi di discussione che già dalle prime ore di vita hanno animato la bacheca della fan page hanno avuto come filo conduttore la qualità della vita e la speranza verso una Milano più attenta all'ambiente e alla sostenibilità in tutte le sue forme: dalla mobilità all'innovazione. Come partecipare Esprimere la propria opinione e partecipare alla discussione è semplicissimo: basta andare sulla pagina I like Mi di facebook e cliccare "Mi piace". Tra i primi a dire come vorrebbero Milano volti noti della TV come Filippa Lagerbäck

"Vorrei vedere i Milanesi più sorridenti e orgogliosi della loro bellissima città"

"Vorrei che la bellezza di Milano fosse rispettata ed esaltata. Vorrei che i milanesi potessero essere fieri della loro città perché ha delle grandi idee"