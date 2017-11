La natura e il sogno: intervista a un artista e viaggiatore

Nato a Mezzolombardo, in provincia di Trento il 5 maggio 1955, Maurizio Boscheri vive e lavora a Laghetti di Egna (Bolzano). Proviene da una famiglia contadina, da un tradizionale legame alla terra vissuto a stretto contatto con la natura e gli animali di ogni specie. Il rapporto d'amore per ogni tipo di animale è vivo in lui sin da piccolo, insieme al desiderio di osservare e di studiarne il comportamento nel loro habitat naturale. Una passione questa che lo ha portato a viaggiare per l'Australia, il Madagascar, l'Asia e l'America alla scoperta di terre "altre", immergendosi nelle bellezze della natura, muovendosi con umiltà, in rispetto a un ecosistema che solo la presenza invasiva dell'uomo può distruggere. Ti definisci un artista per caso, come mai? Il mio percorso artistico è particolare, forse unico nel suo genere, da autodidatta. Tutto è nato durante un viaggio, quando ho tentato di riprodurre un quadro aborigeno inserendo un animaletto di mia fantasia. Il risultato è stato sorprendente: la capacità tecnica svelata mi ha poi dato la possibilità di ritrarre gli animali incontrati durante i miei viaggi, un modo questo per documentare insieme la loro esistenza e il pericolo di estinzione. Qual è dunque il tuo obiettivo principale? Durante i miei viaggi ho visitato luoghi seriamente minacciati dall'opera indiscriminata dell'uomo. Il mio è un grido di protesta, un tentativo di sensibilizzare la gente sui problemi legati all'estinzione di alcune specie di animali, portando domande e interrogativi reali da risolvere al più presto. Come nasce un tuo quadro? Ogni opera è la descrizione minuziosa di un animale immerso in un ambiente naturale ricreato da me. La tecnica è mista uso i colori acrilici in toni vivaci: l'aerografo è adatto allo sfondo mentre il soggetto lo creo a mano libera direttamente sulla tela senza disegno preparatorio. Sono gocce colorate quelle che appaiono nelle mie opere, un'arbitraria interpretazione del linguaggio aborigeno australiano a scopo decorativo. Il colore resta comunque il mio principale mezzo espressivo, quello che definisce nei quadri la bellezza della natura incontaminata. Quali sono i tuoi progetti futuri? Mi piacerebbe trovare uno spazio nell'ambiente artistico italiano per divulgare a sempre più persone questo profondo amore che provo per la natura e le specie animali in via di estinzione. Per ora sono comunque soddisfatto del mio lavoro, anche al di fuori dei circuiti normali di divulgazione artistica. Il mio obiettivo si sta in parte realizzando: sempre più persone sono "rapite" dalle forme e colori dei miei quadri che sembrano appartenere ad un sogno. Sonia Tarantola