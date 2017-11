La prima mappa tribale su Google Maps

In una delle conferenze preparative a Rio+20, il panel di relatori era alquanto atipico. Un capo tribù Surui della foresta amazzonica e cinque altri membri della comunità, tutti con il loro copricapo tradizionale di piume colorate, e il capo ingegnere di Google Maps Rebecca Moore. Hanno presentato la prima "mappa tribale". Un'idea che il capo Almir Narayamoga aveva lanciato durante un tour negli Usa cinque anni fa, che è stata raccolta e sviluppata da Google. Sul sito www.paiter.org si può vedere - via Google Earth - una mappa 3D dei territori amazzonici in cui vive la tribù Surui, corredata per la prima volta da didascalie di notizie ancestrali e peculiarità raccontate agli ingegneri di Google dai membri della tribù. Ai quali sono stati anche consegnati smartphone Android con cui sorvegliare i confini del territorio e denunciare eventualmente deforestazioni illegali. Secondo Google le nuove tecnologie sviluppate potranno essere ora donate ad altre comunità indigene, dal Canada alla Nuova Zelanda. Il capo Almir ha sintetizzato: "Noi capiamo le foreste. Google capisce la tecnologia. Così abbiamo stabilito un accordo per il bene delle foreste". La conferenza di presentazione della mappa tribale, che raccoglie con la tecnologia Google Earth video, immagini e informazioni del territorio Surui, nel nord ovest del Brasile, stato di Rondonia. La mappa consente la visualizzazione dei confini del territorio Surui, così da dare modo agli indigeni di denunciare immediatamente eventuali azioni di deforestazione illegale. Le aree in verde sono ancora coperte di alberi, quelle macchiate in bianco sono deforestate. Le immagini contengono informazioni dettate direttamente dai membri della tribù Surui.