La rivincita dei pipistrelli

Questo è l'anno del riscatto per questi splendidi mammiferi alati: l'Anno Internazionale del Pipistrello, proclamato dall'Onu per il 2011-2012. Cominciamo demolendo le superstizioni. In effetti ci sono tre specie di pipistrelli che si nutrono di sangue, anche se perlopiù attaccano animali domestici: il vampiro di Azara (Desmodus rotundus), il difillo senza coda (Diphylla ecaudata) e il vampiro amazzonico (Diaemus youngi). Però su più di 1.100 specie esistenti in tutto il mondo è ingiusto giudicare un'intera famiglia basandosi su soli tre membri. La storia secondo la quale si attaccano ai capelli è una leggenda metropolitana. Basta basarsi su dati empirici: vi è mai capitato? Per quanto riguarda il malocchio a cui sono connessi è inutile parlarne, mera superstizione. La verità è che i pipistrelli sono animali innocui, anzi sono un valido alleato dell'uomo. Innanzitutto sono un eccellente rimedio contro le zanzare, di cui molte specie si nutrono. Un singolo pipistrello arriva a mangiare fino a duemila zanzare e diecimila moscerini a notte. Una colonia, composta solitamente da alcune migliaia di individui, si nutre di circa dieci chilogrammi di insetti ogni notte. Svolgono inoltre un ruolo chiave nell'agricoltura nutrendosi di parassiti. È possibile sfruttare le loro qualità di "cecchini" acquistando una batbox. Si tratta di una scatola di legno progettata dai ricercatori del Museo di storia naturale di Firenze che, adeguatamente installata, potrebbe diventare la dimora di un pipistrello. L'iniziativa, partita nel 2010, è anche un'operazione simpatia nei confronti di animali generalmente bistrattati. In Italia abbiamo 35 specie di pipistrelli, molte delle quali a rischio estinzione. Oltre all'importante ruolo di "killer di zanzare" i pipistrelli sono affidabili indicatori dello stato di salute dell'ambiente. Sono molto sensibili all'inquinamento e ai cambiamenti climatici. Per capire quanto siano straordinari basti pensare che sono gli unici mammiferi in grado di volare. Sono meraviglie della biologia: volano con le mani e vedono con le orecchie. Le loro "mani" si sono evolute in ali: una sottile membrana è tesa fra le lunghe ossa delle dita. I pipistrelli non hanno una buona vista, ma compensano questo difetto con un udito eccellente. Emettono ultrasuoni, simili a un segnale sonar, che rimbalzano su ostacoli e prede consentendo all'animale di localizzarli. Si ha di solito un'immagine stereotipata di questo animale, bollato come "topo con le ali". Esiste invece un'incredibile varietà, dalle fattezze e forme più variegate. Si va dal minuscolo pipistrello calabrone (Craseonycteris thonglongyai), il più piccolo mammifero del mondo: pesa circa 2 grammi ed è lungo tre centimetri. Fino ad arrivare alla volpe volante (Pteropus vampyrus), il pipistrello più grande esistente con un'apertura alare di 170 centimetri. Spesso le superstizioni e i miti hanno danneggiato gli animali nell'antichità, e continuano tutt'ora. Basti pensare a tigri, rineoceronti e orsi sterminati per ricavarne fantomatici farmaci per la medicina tradizionale orientale. O ancora il falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), vittima di bracconaggio ogni qualvolta sorvola lo stretto di Messina. La credenza vuole che chi non spari a questo rapace sia un "cornuto". Speriamo che i pipistrelli sconfiggano le superstizioni. Giudichiamoli per quello che sono: creature spesso schive e innocue, che popolano questo pianeta da più tempo di noi e vivono in armonia con esso.