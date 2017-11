L’agricoltura montana protagonista alla Mountain Week di Expo 2015

Le montagne da sempre ricoprono un ruolo chiave nell’alimentazione umana, certo coltivare in aree selvagge caratterizzate da fenomeni atmosferici più estremi non è semplice, però l’agricoltura montana ha un ruolo fondamentale per la corretta gestione del territorio, la conservazione della biodiversità, il contrasto all’abbandono e l’economia locale. Questo tipo di agricoltura inoltre è un vero e proprio esempio di sviluppo sostenibile e rappresenta una perfetta unione tra la natura e l’uomo, che ha imparato a rispettarla e a proteggerla. Considerati questi elementi diventa logica la presenza delle montagne a Expo Milano 2015, evento dedicato all’alimentazione. È infatti iniziata il 4 giugno la Mountain Week, iniziativa dedicata alla montagna, promossa dal Ministero dell’Ambiente e realizzata con la collaborazione dei governi dei Paesi alpini, del Segretariato permanente e degli Osservatori della Convenzione delle Alpi e delle Regioni alpine. La manifestazione terminerà l’11 giugno e mira a diffondere l’aspra bellezza delle montagne, che ricoprono quasi metà della superficie del nostro Paese, le loro tipicità alimentari, i loro aspetti culturali, storici, sociali ed economici. La settimana sarà scandita da numerosi eventi promossi dai paesi montani e dalle organizzazioni che hanno aderito all’iniziativa e non si limiteranno ai padiglioni dei Paesi espositori, saranno dislocate anche in altre zone di Milano o direttamente nei territori alpini. Ad essere protagoniste non saranno solo le splendide montagne italiane ma anche i Carpazi, l'Himalaya, il Caucaso, i Pirenei e le Ande. Si alterneranno dunque conferenze, mostre, presentazioni letterarie, con particolare riferimento alla cooperazione transfrontaliera tra territori per l’eccellenza alimentare, la produzione agricola sostenibile e la green economy. La Mountain Week può essere l’occasione per recuperare il contatto con culture (e colture) secolari, sbocciate là dove l’odore di terra pervade l’aria dopo la pioggia e la notte è più buia.