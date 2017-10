L’aprile nero del petrolio italiano. Le tappe e i nomi di un’inchiesta che fa rabbia

Quando scoppia il caso emendamento Tempa Rossa, il 31 marzo, si dimette la ministra Federica Guidi e nasce uno scandalo. Che si gonfia via via che prosegue l'inchiesta sulle estrazioni petrolifere in Val d'Agri, nel potentino. Due i fronti dell’indagine. Uno, le emissioni nocive in atmosfera e lo smaltimento dei rifiuti del Centro Olio di Viggiano (Potenza) - con “gravi reati ambientali causati dal management dell'Eni” - e, due, le opere per la realizzazione del Centro Olio Tempa Rossa della Total, nell'area di Corleto Perticara (Potenza), con annessi episodi di corruzione che hanno coinvolto amministratori pubblici e imprenditori (uno di questi ultimi è, appunto, Gemelli, compagno della ministra Guidi, che non è indagata). Ecco le tappe dell'inchiesta e i protagonisti.

31 marzo. Si dimette la ministra

2 aprile. 854mila tonnellate di sostanze pericolose in un anno nei pozzi

4 aprile. Al via gli interrogatori

5 aprile. Indagine del Noe sulla presenza di tumori

6 aprile. Il sindaco sbloccava autorizzazioni in cambio di posti di lavoro

7 aprile. Sentita la ministra dimissionaria, Federica Guidi

12 aprile. Dossier anonimo

13 aprile. Le cifre dell'ingiusto risparmio ai danni dell'ambiente

15 aprile. L’ammiraglio De Giorgi indagato per traffico di influenze

16 aprile. Confermato il sequestro delle vasche incriminate

20 aprile. Cassa integrazione e blocco dei contratti in risposta al sequestro degli impianti

12 maggio. Chiuse le indagini, Eni indagata (insieme a 70 persone e nove società)