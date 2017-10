“Lascia un messaggio”, salvi 1 mq di foresta

Ogni anno, il 5 giugno, si svolgono manifestazioni in tutto il mondo per sensibilizzare governi e istituzioni, aziende e cittadini sulle grandi tematiche ambientali: il tema dell'anno 2006 è "Deserto e Desertificazione". A partire dalla Giornata Mondiale dell'Ambiente, il 5 giugno 2006, LifeGate, con Impatto Zero, dà a tutti la possibilità di far sentire la propria voce e testimoniare la propria partecipazione per il raggiungimento di un obiettivo comune: la tutela delle foreste, la necessità di preservare un patrimonio che è di tutti. Sul sito di Impatto Zero è possibile pubblicare un messaggio, un commento, una poesia, una domanda che riguardi l'ambiente. Per ogni messaggio LifeGate provvederà a riforestare 1 mq nel Parco del Ticino. L'idea è che ognuno pensi alla natura, dia spazio alla propria creatività e... che l'unione faccia... la foresta. Ogni settimana, la redazione selezionerà, tra i messaggi pervenuti, i quattro più originali o propositivi. Gli autori del messaggio riceveranno il libro a Impatto Zero "Groenlandia in slitta, per mare, per aria" di Cartman Edizioni e avranno la possibilità di registrare personalmente il proprio commento, che verrà trasmesso nell'eco-GR delle 8.30 e 15.30, ogni venerdì, su LifeGate Radio. I messaggi scelti compariranno, inoltre, sul quotidiano Metro. Diversi i testimonial che lanceranno un messaggio, che sarà pubblicato sul sito come invito per tutti, e trasmesso su LifeGate Radio per promuovere l'iniziativa. Lascia il tuo messaggio per l'ambiente! Erika Colciago