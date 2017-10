Laudato Si’ Challenge, la gara tra startup nel nome di Papa Francesco

Quando si pensa al mondo delle startup, probabilmente le prime cose che vengono in mente sono gli spazi di coworking, le riunioni con aziende e finanziatori, i viaggi in giro per il mondo a cercare idee e partnership. Un immaginario molto diverso rispetto a quello legato al Vaticano. Eppure, proprio in questi giorni sta entrando nel vivo una vera e propria gara tra startup che si ispira alle parole di Papa Francesco, fin dal nome: Laudato Si' Challenge.

Cos’è la Laudato Si' Challenge

Le aree di intervento

Energia : trasformare i nostri sistemi energetici per porre un freno alle conseguenze dei cambiamenti climatici.

: trasformare i nostri sistemi energetici per porre un freno alle conseguenze dei cambiamenti climatici. Cibo : reinventare il nostro sistema alimentare per ridurre le emissioni e garantire cibo a sufficienza per tutti.

: reinventare il nostro sistema alimentare per ridurre le emissioni e garantire cibo a sufficienza per tutti. Acqua : incrementare la quantità e la qualità dell’acqua potabile, per salvaguardare vite umane.

: incrementare la quantità e la qualità dell’acqua potabile, per salvaguardare vite umane. Città : costruire comunità urbane a zero emissioni, resilienti di fronte ai cambiamenti climatici.

: costruire comunità urbane a zero emissioni, resilienti di fronte ai cambiamenti climatici. Potenziale umano : ridurre al minimo le sofferenze dovute alle migrazioni forzate.

: ridurre al minimo le sofferenze dovute alle migrazioni forzate. Conservazione : mantenere vivi e in salute gli ecosistemi del Pianeta, tutelando in particolar modo quelli più fragili.

: mantenere vivi e in salute gli ecosistemi del Pianeta, tutelando in particolar modo quelli più fragili. Finanza: rinnovare radicalmente il nostro sistema economico e finanziario e i nostri modelli di business, per mobilitare, entro il 2030, 10mila miliardi di dollari di investimenti per un’economia a impatto zero.

Laudato Si', l’enciclica sull’ambiente di Papa Francesco

Foto in apertura © Franco Origlia/Getty Images