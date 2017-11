Rapporto zoomafia 2017, l’indagine della Lav sui crimini contro gli animali in Italia

Cani aizzati a combattere tra loro spesso all’ultimo sangue, cavalli costretti a correre su superfici inadatte e pericolose, cuccioli trattati come merce e importati in Italia in pessime condizioni dopo un distacco prematuro dalla madre, specie protette contrabbandate e uccise illegalmente, animali macellati clandestinamente e tante, troppe, altre nefandezze. Quando si tratta di maltrattare e sfruttare gli altri animali la nostra specie ha un’immaginazione fin troppo vasta.

Cos’è la zoomafia

Sono solo animali, o no?

Un reato ogni 57 minuti

I crimini più comuni

Non c’è giustizia per la fauna selvatica (e neppure per il bestiame)

I luoghi peggiori per gli animali

Combattimenti e corse clandestine

Le mani della mafia sui canili

Traffico internazionale di animali e piante

Olocausto marino