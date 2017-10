Notizie frammentate, seguite da conferme poi smentite. È ancora incerta la sorte di 175 operai di una fabbrica di cemento rapiti dal sedicente Stato Islamico durante un'offensiva a nord-est di Damasco. Nella giornata di venerdì 8 aprile fa l’agenzia di stampa Reuters, citando fonti militari siriane, aveva scritto che i lavoratori erano stati uccisi. Ma la notizia è stata successivamente smentita dai vertici dell’esercito stavolta dall'agenzia governativa Sana.

#Syria: ISIS militants abducted around 300 cement factory workers in Damascus on Thursday https://t.co/K08x2ZzCpj pic.twitter.com/5ZRyeGDCMN