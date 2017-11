E' stato condotto unomirato a calcolare con esattezza il peso energetico-ambientale di tutti i tipi di "albero di Natale" oggi in commercio. Ogni dettaglio produttivo è stato analizzato nell'ottica LCA - Life Cycle Assessment. La ricerca ha dunque tenuto conto dell'intero ciclo di vita dell'oggetto, dall'approvvigionamento delle materie prime sino allo smaltimento, passando per la produzione, l'imballaggio e la distribuzione.Il peggiore è risultato l'albero di Natale di plastica, cioè con una struttura metallica e "aghi" in PVC (altezza 120 cm), che genera circa 21 kg di CO2; i modelli realizzati in fibra polietilenica (PE), invece, genera circa 12 Kg di CO2. L'albero di Natale in cartoncino riciclato ha dato il risultato più basso in emissioni, con solo circa 2 kg. Se tutti i 5 milioni di alberi di plastica venduti in italia durante le festività natalizie venissero sostituiti da alberi in cartone riciclato si risparmierebbero tra le 20 mila e le 70 mila tonnellate di CO2. Questo è il motivo per cui, realizzato al 100% con fibre di cartone riciclato.