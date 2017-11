Le 10 specie più minacciate (e meno conosciute) dell’Asia secondo il Wwf

Non solo tigri, elefanti e rinoceronti sono in pericolo a causa del bracconaggio. Queste tre specie appartengono senza dubbio alla schiera degli “animali carismatici”, ovvero più conosciuti e che occupano un posto particolare nell’immaginario comune. Eppure in Asia ci sono numerose altre specie animali e vegetali, non meno affascinanti o meritevoli di essere protette, che vengono decimate per soddisfare la crescente domanda di prodotti illegali ricavati da parti di animali. In occasione del simposio “Verso il bracconaggio zero in Asia” Wwf ha indicato le dieci specie meno conosciute a rischio dell’Asia.

Cervo muschiato siberiano (Moschus moschiferus)

Orso del sole (Helarctos malayanus)

Pangolino (Manis javanica)

Geco tokay (Gekko gecko)

Orchidea “oro di Kinabalu” (Paphiopedilum rothschildianum)

Palissandro tailandese

Pitone birmano (Python bivittatus)

Tartaruga stellata burmese (Geochelone platynota)

Lori lento (Nycticebus javanicus)

Nasica (Nasalis larvatus)