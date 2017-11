Le città dove il costo della vita è più alto

Singapore è la città più costosa al mondo dove vivere nel 2014 secondo l’Economist Intelligence Unit (Eiu). Lo strumento utilizzato per stilare la classifica ha preso in considerazione 131 metropoli di tutto il mondo usando come riferimento i prezzi di oltre 400 prodotti venduti a New York. La città stato del sudest asiatico conta oltre 5 milioni di abitanti e ha raggiuto la vetta partendo dalla sesta posizione del 2013, quando la città più costosa era Tokyo, capitale del Giappone. Una valuta forte (dollaro di Singapore), l’alto costo del settore dell’abbigliamento, quello di manutenzione di un’automobile e una serie di aumenti delle bollette hanno spinto Singapore a diventare la città più costosa al mondo. Queste le prime sei più costose:

Singapore, Singapore Parigi, Francia Olso, Norvegia Zurigo, Svizzera Sydney, Australia Tokyo, Giappone

La capitale giapponese è in sesta posizione ma rimane in testa per quanto riguarda il costo dei prodotti alimentari.

L’Asia si conferma il continente degli estremi e delle diseguaglianze, con città che si piazzano sia nelle prime dieci posizioni che nelle ultime, come le indiane Mumbai e Nuova Delhi che non riescono a garantire a tutti i loro cittadini una qualità di vita degna. Fuori dall’Asia, la città messa peggio è Damasco che ha conosciuto il crollo maggiore a causa del conflitto civile in corso da tre anni in Siria.