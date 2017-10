Le foto dallo spazio dell’incendio in Alaska

Il satellite della Nasa Landsat 8 ha fotografato il 21 maggio dallo spazio il grave incendio, il Funny river fire, che dal 19 maggio sta interessando lo stato americano dell'Alaska. Due fotografie che riprendono i colori naturali dell’evento estremo che ancora non è stato domato dai vigili del fuoco e dalla Guardia forestale americana. Finora sono andati in fumo 560 chilometri quadrati di area verde nella penisola di Kenai, a sud della città di Anchorage. Le autorità hanno detto di essere pronte ad evacuare le mille strutture presenti vicino al Kenai national wildlife refuge. I colori presenti nelle foto rappresentano i vari “strati” dell'incendio: arancione per le fiamme, rosso e marrone per la terra e blu per il fumo. Le strutture a fungo che si notano (pyrocumulonimbus) sono in grado di spingere le particelle di fumo nella stratosfera come fanno le eruzioni vulcaniche.